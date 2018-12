Lite dopo l'incidente: denunciato il conducente ubriaco

E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza J.E. di 21 anni di origine marocchina, coinvolto in un incidente, senza feriti, avvenuto a Villa del Bosco in via Gattinara, intorno alle 5,30 di sabato mattina. A scontrarsi una Opel Combo condotta da un 39enne e una Fiat 500 condotta dal giovane marocchino. Sono stati allertati i carabinieri visto che le due parti non riuscivano a mettersi d'accordo. A quel punto i militari hanno provveduto a eseguire il test alcolemico per entrambi i conducenti. Il marocchino è risultato positivo con valore di 1,37. Il giovane è stato così denunciato.