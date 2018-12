Vercelli, le offerte di lavoro

VERCELLI





ASSOCIAZIONE IN VERCELLI CERCA N. 1 SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O, PREVISTO INSERIMENTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ETA` MAX 29 ANNI, PART TIME 24 ORE SETTIMANALI. SI RICHIEDE MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA INFORMATICA, PAT. B - AUTOMUNITO/A.

CANDIDARSI SUL SITO: www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL CURRICULUM VITAE. SCADENZA IL 27/12/2018





SOCIETÀ PRODUTTRICE OPERANTE NEL SETTORE SICUREZZA DOMESTICA, PER SODDISFARE LA CRESCENTE RICHIESTA DI PROTEZIONE DOMESTICA ANTI EFFRAZIONE, DOVUTA AL FORTE AUMENTO DI FURTI NELLE ABITAZIONI:

RICERCA VENDITORI DA INSERIRE NEI NUOVI GRUPPI DI LAVORO IN PREPARAZIONE IN PIEMONTE, LOMBARDIA E VENETO.

REQUISITI RICHIESTI : ETÀ PREFERIBILE 25/45 ANNI, ESPERIENZA DI VENDITA DIRETTA (SONO GRADITE LE CANDIDATURE PROVENIENTI DAI SETTORI DI VENDITA DI SURGELATI, DEPURATORI E DI ELETTRODOMESTICI), VOGLIA DI FARE E SERIETA` PROFESSIONALE E LA DISPONIBILITA` IMMEDIATA.

LA NOSTRA PROPOSTA: FORMAZIONE IN AULA, APPUNTAMENTI PREFISSATI DAL CALL CENTER AZIENDALE, RIMBORSO SPESE, ELEVATE PROVVIGIONI CON PREMI E POSSIBILITA` DI CARRIERA.

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, INVIARE CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO: mks.selezioni@gmail.com - SCADENZA 31/12/2018





AZIENDA VERCELLESE, CHE SI OCCUPA DI LAVORAZIONE RISO E RELATIVO CONFEZIONAMENTO, CERCA PERSONALE. LE FIGURE DI INTERESSE DOVREBBERO AVERE CONOSCENZE ELETTRICHE, VOLONTA` DI APPRENDIMENTO, DISPONIBILITA` A LAVORARE SU TURNI (SABATO E DOMENICA QUANDO NECESSARIO). LE FIGURE RICHIESTE DOVREBBERO ESSERE INSERITE: NEI PROCESSI DI LAVORAZIONE RISO E NEL REPARTO DI CONFEZIONAMENTO, DOVE E` RICHIESTA UNA MINIMA CONOSCENZA ELETTRONICA. IL RAPPORTO DI LAVORO POTRA` INIZIARE CON UN PERIODO DI APPRENDISTATO, UTILE PER UNA CONOSCENZA RECIPROCA E PER CONOSCERE IL RISO, I SUOI METODI DI LAVORAZIONE E LE MACCHINE CONFEZIONATRICI. CANDIDARSI SUL SITO www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL PROPRIO CURRICULUM. SCADENZA 31/12/2018.





SOCIETA` VICINANZE VERCELLI CERCA N. 2 ADDETTE GESTIONE BAR E SALA SLOT. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. ETA` PREFERIBILE 28/40 ANNI. CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE SOPRATTUTTO EXCEL. PAT. B. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. PART/TIME SU TURNI DA STABILIRE. CANDIDARSI SUL SITO: www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL CURRICULUM VITAE. SCADENZA IL 31/12/2018.





AZIENDA PRIVATA RICERCA GIARDINIERE ESPERTO IN POTATURE. LUOGO DI LAVORO: VERCELLI E PROVINCIA. INVIARE CURRICULUM VITAE A: assunzionif@gmail.com - SCAD. 15/12/2018





AZIENDA PRIVATA RICERCA N:1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CON ESPERIENZA IN CONTABILITA` CHE ABBIA GIA` GESTITO LA CONTABILITA` DI UNA SRL: FATTURE CLIENTI, FATTURE FORNITORI, IVA, BANCHE, CASSA, MAGAZZINO, SCRITTURE RETTIFICA DI FINE ANNO SINO AL BILANCIO.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. INVIARE CV A: assunzionif@gmail.com





AZIENDA COMMERCIALE NEL SETTORE STAMPI E STAMPAGGIO LAMIERA PLASTICHE NELLE VICINANZE DI VERCELLI RICERCA IMPIEGATA COMMERCIALE PER CONTATTO CON I CLIENTI ESTERI, SVILUPPO DI CLIENTI GIA` ESISTENTI SUL TERRITORIO ESTERO, INSERIMENTO OFFERTE/ORDINI ED EVENTUALI TRASFERTE.

SI RICHIEDE CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, LINGUA INGLESE E TEDESCA SCRITTA E PARLATA.

PER LA SELEZIONE INVIARE IL CV ALL`INDIRIZZO EMAIL: personale@project-international.it





AZIENDA COMMERCIALE NEL SETTORE STAMPI E STAMPAGGIO LAMIERA E PLASTICA NELLE VICINANZE DI VERCELLI RICERCA MAGAZZINIERE PER PREPARAZIONE E CONTROLLO MATERIALE, EMISSIONE DDT DI TRASPORTO, RAPPORTO CON I CORRIERI, RITIRO E CONSEGNA MERCE.

SI RICHIEDE POSSIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE METALMECCANICO.

PER LA SELEZIONE INVIARE IL CV ALL`INDIRIZZO EMAIL: personale@project-international.it





SOCIETA` DI INGEGNERIA RICERCA N. 3 TECNICI PROGETTISTI, CON ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA, ELETTRICA ED ELETTROMECCANICA DI IMPIANTI ELETTRICI RIVOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRALI, COMPLESSI INDUSTRIALI, DEL TERZIARIO E DELLA DISTRIBUZIONE D` ENERGIA.

ESPERIENZA MINIMA 5/10 ANNI.

CONOSCENZA LINGUA INGLESE TECNICO (PREFERIBILE)

INVIATRE IL C.V. AL SEGUENTE INIRIZZO MAIL: amministrazione@cpcnovara.com

SCADENZA IL 31/12/2018





SCUOLA DI GINNASTICA IN VERCELLI CERCA PERSONALE TECNICO DA FORMARE E INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. CERCHIAMO PERSONALE FEMMINILE GIA` QUALIFICATO O PREFERIBILMENTE PERSONALE SENZA ESPERIENZA DA FORMARE E QUALIFICARE, SOPRA I 17 ANNI CON PASSIONE PER LA PRATICA SPORTIVA ED INTERESSE AD INSEGNARE. RICHIESTA PREGRESSA ESPERIENZA NELLA PRATICA SPORTIVA DI DANZA E/O GINNASTICA (EX BALLERINA DI CLASSICO, MODERNO, CONTEMPORANEO E/ EX GINNASTA: RITIMICA, ARTISTICA, ESTETICA). LE QUALIFICHE VENGONO ASSEGNATE IN CAMPO LAVORATIVO. IMPORTANTE: LA PERSONA NON DEVE ESSERE IMPEGNATA NELL`INSEGNAMENTO IN ALTRE SCUOLE/ACCADEMIE DI GINNASTICA ARTISTICA/RITMICA/DANZA.GLI ORARI LAVORATIVI SI SVOLGERANNO NEL POMERIGGIO. IL COMPENSO SARA` ORARIO. CANDIDARSI SUL SITO www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL PROPRIO CURRICULUM VITAE. SCAD. 31/12/2018.











RISTORANTE PIZZERIA IN VERCELLI CERCA N. 1 CAMERIERA/E PER INSERIMENTO IN TIROCINIO O IN APPRENDISTATO. IL CONTRATTO SARA` DEFINITO IN SEDE DI COLLOQUIO.

SI RICHIEDE MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE.

INVIARE IL CURRICULUM VITAE ALLA SEGUENTE E-MAIL: realpipervercelli@alice.it

SCADENZA IL 31/12/2018.





PIZZERIA/RISTORANTE IN VERCELLI CERCA N. 1 CUOCO E N. 1 PIZZAIOLO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONI. CONTRATTO DA DEFINIRE IN SEDE DI COLLOQUIO, VERRA` VALUTATO ANCHE IL PART TIME PER IL FINE SETTIMANA.

SE INTERESSATI INVIARE C.V. A: pizzeriacapri2000@libero.it

SCADENZA IL 31/12/2018





GREGGIO









CERCASI BADANTE PER COPPIA (DONNA AUTOSUFFICIENTE E UOMO NON AUTOSUFFICIENTE). SEDE DI LAVORO: GREGGIO (VC) (DISTANZA DA VERCELLI CIRCA 20 KM). LA BADANTE DOVRA` TRASFERIRSI PRESSO L`ABITAZIONE DELL`ASSISTITO (GIORNO E NOTTE). WEEK END LIBERO (DA SABATO POMERIGGIO A DOMENICA SERA). CONTATTARE CENTRO IMPIEGO DI VERCELLI - SPORTELLO BADANTI - TEL. 0161 252775