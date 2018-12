Autodemolizione a fuoco: rogo di vetture e pneumatici - IL VIDEO

Un grave incendio è divampato nella serata di giovedì 13 dicembre nell'area occupata da un autodemolitore di via Verdese a Sandigliano.

I mezzi dei Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per aver ragione del rogo che ha coinvolto sette auto da rottamare e numerosi pneumatici.

Nella giornata di venerdì, dopo il sopralluogo di Carabinieri e Vigili del Fuoco, l'intera area, sede della società autodemolitori Dea di Voltarel e Gobetti, è stata messa sotto sequesto per capire le cause dell'accaduto. Le forze dell'ordine non escludono che all'origine del rogo possano esserci cause dolose.