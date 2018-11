Lutto nel mondo del riso e della cultura

Il mondo del riso dice addio a Enzio Candellone, già responsabile della sede vercellese dell'Ente Risi e componente del comitato di certificazione della Dop e Igp. E il mondo della scuola e della cultura si stringe intorno alla moglie, Gianna Baucero, stimata docente di inglese al liceo scientifico Avogadro e presidente dell'associazione Chesterton, e al figlio Andrea.

Enzio - o Ezio, come tutti lo chiamavano - Candellone aveva 60 anni e da tempo era malato. Lascia un grande vuoto tra le molte persone che ne avevano apprezzato i modi educati, il sorriso mite, l'atteggiamento da gentlemen che lo aveva sempre contraddistinto e che la moglie ha ricordato nella dedica del suo ultimo libro, "Predestinati".

"Questo libro è nato da un'idea di una persona a me infinitamente cara - si legge nella presentazione - ed è dedicato al suo sorriso dolce, ai suoi occhi limpidi e alle sue mani sempre pronte a sorreggermi. Questo libro è per Ezio, che ne ha condiviso con me anche l'ultima stesura. Troveranno il tuo ritratto nascosto nel mio cuore. Per te, Ezio. Amore di tutta la mia vita".

E la stessa autrice, conversando con i lettori nel corso di una recente presentazione del volume, ha ricordato come il marito, già malato, avesse condiviso la stesura del volume e ne fosse stato ispiratore. "Questo libro è stato scritto per mio marito ed è dedicato al nostro amore. Una vita insieme e un racconto al giorno. Storie vere di re e regine, soldati e cavalieri, monaci, suore e principesse. Per distrarlo e farlo sognare. Un regalo a Ezio, che lo desiderava tanto".

Appassionato di sport, Candellone, in gioventù, era stato un ottimo giocatore di calcio, aveva militato anche nelle giovanili del Casale, formazione cui era sempre rimasto legato e, per molti anni, era stato segretario del Panathlon di Vercelli. Persona ironica, colta e gentile Candellone è spirato nel pomeriggio di lunedì: i funerali verranno stabiliti nelle prossime ore.