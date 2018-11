Strumenti nuovi per aiutare le famiglie in crisi

“Ricordi, sbocciavano le viole, con le nostre parole, non ci lasceremo mai, e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose...” cantava De Andrè nella Canzone dell'amore perduto.

Gli amori vengono e poi vanno. E quando vanno, spesso, finiscono in tribunale, con insulti prima e dopo. E di mezzo, in mezzo a urla e improperi, spesso ci finisce chi non ha colpe, i figli insomma.

È una storia di sempre, si sa.

A Vercelli si è presentata un'associazione che è una ribellione a tutto questo. Che ha un obiettivo: cercare di bloccare la crisi di una coppia prima che sia troppo tardi.

«Sono la presidente dell'associazione Aleramo, che opera, ormai da dieci anni, offrendo sostegno alle famiglie in difficoltà, il che vuol dire che cerchiamo di intervenire prima che scoppia la crisi. Cerchiamo di difendere questa entità naturale, che è al di sopra del diritto, e il cui valore è riconosciuto dalla Costituzione. L'essere umano, insomma, che vive nel migliore dei modi relazionandosi con un'altra persona», Ha detto Maria Rita Mottola, un volto noto a Vercelli (sebbene da tempo viva a Moncalvo). Ora apprezzato avvocato, con studio a Casale, un tempo anche vicesindaco. Da anni, inoltre, collabora con il professor Paolo Cendon, che l'ha nominata coordinatore per il Piemonte e la Valle d'Aosta del progetto Diritti in Movimento.

Ma la grande novità che propone l'associazione Aleramo sta negli strumenti che vengono utilizzati per prevenire le situazioni di conflitto all'interno delle famiglie.

Dopo Maria Rita Mottola ha preso la parola Giampiero Aceto, avvocato civilista casalese che si occupa di mediazione forense al Tribunale di Vercelli.

«Le separazioni conflittuali sono estenuanti, quando si arriva in tribunale c'è già un muro, il singolo coniuge si confida solo col proprio avvocato. Compito del mediatore è mantenere il benessere dei figli, prevenendo i possibili disagi. Il grande obiettivo è fare in modo che non siano i tribunali a decidere, ma i genitori».

Michela Morra, psicologa, si è soffermata sui danni che provocano nei minori - e quindi i minori di coppie in crisi – l'uso di tablet e smartphone. I genitori, presi dai loro impegni ed eventuali momenti di crisi, lasciano che i piccoli si sbizzarriscano con le tastiere. «Sono strumenti che possono avere tanti aspetti negativi: complicanze nel sonno, riduzione dell'attenzione, cyberbullismo. I minori che usano troppo questi strumenti comunicano con il mondo ma disimparano a comunicare con persone e ambiente circostante. Tablet e smartphone non vanno demonizzati. Ma è importante che quando il minore li usa ci sia la presenza, accanto, dei genitori».

Dicevamo degli strumenti innovativi. Cosa c'è di meglio dell'incanalare l'aggressività e la rabbia di due persone verso percorsi creativi?

Letizia Huancahuari si occupa di Terapeutica artistica, una disciplina nata a Brera e che propone il connubio arte-psicologia (e quindi anche medicina).

«Dobbiamo imparare a rivalutare il nostro corpo, dimenticato dall'attuale società. Il corpo, ma anche la manipolazione della materia, va visto come qualcosa che ci fa interagire con l'altro», ha sottolineato.

E poi. Pensiamo alle persone che non si capiscono. Al linguaggio, insomma.

Ileana Spalla, attrice che si occupa di “voce” ha spiegato che «spesso siamo convinti di dire cose, ma invece diciamo altro, e il nostro messaggio viene quindi recepito in modo negativo. Le voci - ha proseguito - hanno colori e vengono percepite come tali: saranno grigie laddove c'è noia, nere, dove c'è aggressività».

La coppia che non sa (più) parlarsi, già.

Intervento, infine, di Sabina Merlatti, vice procuratore onorario alla Procura di Torino che ha parlato di quando, ormai, è troppo tardi.

«Quando si arriva in tribunale, spesso, l'obiettivo è solo quello di far del male all'ex coniuge. In questo caso i figli vengono stritolati da un rapporto ormai compromesso. Eppure non dovremmo mai dimenticarci, anche dopo una separazione, che genitori si resta, per tutta la vita».

Gli incontri per fidanzati, genitori e coppie più o meno in crisi avverranno al Santuario di Crea in spazi messi a disposizione dalla diocesi di Casale che ha inserito il progetto dell'associazione Aleramo (chi desidera contattarla può farlo attraverso i numeri 0142591153 - 3273240413) in un più ampio percorso collegato alla promozione e alla tutela della famiglia.