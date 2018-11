Pasta al Pesto day: scopri dove mangiare bene e aiutare Genova

Mangiare un piatto a base di pesto è un piacere non solo per il palato ma anche per aiutare Genova e la Liguria, patria di questa ricetta unica al mondo. Dal 19 al 25 novembre – in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - prede il via Pasta al Pesto Day, con l’obiettivo di raccogliere fondi per Genova e di rilanciare l’immagine della Liguria.

All'iniziativa hanno aderito circa 200 ristoranti di tutto il pianeta, che proporranno in menù un piatto di gnocchi al pesto: parte dell’incasso (2 euro per porzione, 1 Euro da parte del ristoratore e 1 Euro da parte del cliente) sarà dato al Comune di Genova come contributo solidale alle necessità causate dal crollo del Ponte Morandi.

A tal proposito è stato realizzato un video ufficiale, che continuerà a girare in rete, promuovendo Genova e la Liguria.

Ma lo sbarco massiccio del Pasta Pesto Day sui social di tutto il mondo ha anche 400 fortissimi alleati che hanno deciso di sostenere l’iniziativa per rilanciare Genova e la Liguria: sono i blogger, instagrammer e influencer che fanno parte del team a tutti gli effetti.

Qui il link dove scoprire quali ristoranti nella nostra regione, hanno aderito all'iniziativa: www.pastapestoday.it