"Aiutateci a ritrovare i nostri gatti scomparsi"

"Segnalateci la presenza di gatti "inusuali", che non siete soliti veder circolare nella vostra zona".

L'appello è delle volontarie di Baffi & Code che, da giovedì, sono alla ricerca dei mici che si sono allontanati dalla struttura dopo l'incursione notturna effettuata da qualcuno che, una volta entrato nei locali di via Bainisizza, ha aperto le gabbie in cui si trovavano i gatti da sterilizzare e ha tagliato la rete che delimita la recinzione della zona.

"L'infrazione è stata commessa da gente che quasi certamente conosceva il gattile - proseguono le volontarie in un appello nel quale chiedono l'aiuto della cittadinanza - ci sono stati sottratti i computer, che per altro ci erano stati donati, ma quel che è peggio è che 30 gatti sono fuggiti e non possiamo lasciare i nostri amici in giro, spaventati e in balia di gente come questa".

Oltre alla richiesta di segnalare la presenza di gatti spaesati, le volontarie chiedono anche un aiuto per l'acquisto di gabbie trappola da destinare al recupero dei gatti fuggiti: chi volesse fare una donazione può utilizzare il conto corrente postale 6868650, la PayPal associazione@baffiecode.net o l'Iban IT92U0760110000000006868650.