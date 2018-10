"Meglio lui che un altro...": la frase shock della dipendente Fs sul ragazzo morto

"Meglio lui che un altro": a pronunciare questa frase - riferita al giovane che è morto giovedì saltando da un finestrino del treno e perdendo così la vita - sarebbe stata una dipendente delle Ferrovie, in forza all'Ufficio movimento della Stazione di Santhià.

A riferirla, con un post su Facebook che ha poi aperto la strada a una valanga di commenti, è invece l'ex segretario del Pd Biellese, Paolo Furia.

Tra i molti commenti, talvolta anche irriferibili, nati dal post, va segnalata anche la presa di posizione dell'assessora regionale Monica Cerutti che, pubblicamente, si è impegnata a chiedere conto alle Ferrovie del comportamento della dipendente. Una polemica feroce quella nata dal post di Furia e finita nel solito muro contro muro che sorge quando negli episodi di cronaca è coinvolto un immigrato.

Dai post è però emerso un altro aspetto legato alla vicenda: ovvero il fatto che l'uomo che ha perso la vita mostrasse segni preoccupanti di alterazione o di forte disagio psichico.

"Questa persona - è una delle testimonianze - dava di matto già a Santhià; è salito sul treno e, dopo averlo invitato a non saltare da un sedile all'altro, la Polfer ha cercato di farlo stare tranquillo. Nella sua pazzia ha tirato giù un finestrino e si è buttato dal treno... Hanno comunque cercato di salvarlo prendendogli le gambe mentre si lanciava dal finestrino, ma non ci sono riusciti... La povera ragazza che era in servizio come capotreno lavorava da soli tre mesi e si è trovata di fronte a una scena del genere con in più un cadavere da trovare...". Capire le motiviazioni del suo gesto di certo non sarà semplice.