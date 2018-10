Riapertura di oncologia: riprende la raccolta di firme

La Lega Salvini Premier continuerà la raccolta firme per la riapertura del reparto di oncologia del nosocomio vercellese. La decisione della sezione cittadina è stata presa in considerazione della grande richiesta riscontrata nei cittadini nel voler apporre la propria firma sperando così di correggere quella che è una situazione negativa per i pazienti e i propri cari che devono giocoforza intraprendere una migrazione sanitaria. Per far questo la sezione cittadina ricorda che sabato 27 ottobre sarà presente con un gazebo dalle 15 alle 19.30 in via Veneto angolo corso Libertà.