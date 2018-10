Raid notturno da Baffi & Code: scomparsi una trentina di gatti

Hanno forzato il portone, aperto le gabbie e tagliato la rete di recinzione, evidentemente per far fuggire i gatti. I danni materiali, alla fine, sono limitati, ma l'incursione notturna al gattile di Baffi & Code alla cascina San Bartolomeo, ha avuto come conseguenza la scomparsa di una rilevante parte degli animali custoditi dalle volontarie.

A mancare all'appello, al momento, sono una trentina di gatti.

I carabinieri sono al lavoro, per stabilire chi e perché, nella notte, si sia introdotto nella cascina con l'itento, a quanto pare di compiere uno sfregio all'attività delle volontarie.

Alla presidente del gruppo, Andreina Rossi, sono nel frattempo arrivate le attestazioni di solidarietà da parte del Comune - l’assessore comunale Emanuele Caradonna si è persolamente recato al gattile - e del gruppo Vercelli Amica. A Caradonna le volontarie hanno avanzato richieste specifiche riguardano la necessità di una maggiore sicurezza per gli “ospiti” e per i volontari che operano al Gattile.

“SIamo meravigliati di questi atti vandalici senza senso – sottolineano il sindaco Maura Forte e l’assessore Emanuele Caradonna – abbiamo garantito l’impegno a intervenire secondo quanto ci è stato rappresentato. L’Amministrazione è consapevole dell’importanza di tale struttura e cercherà di soddisfare tutte le richieste che ci sono state fatte”.

"Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a risalire in breve tempo ai responsabili, che temiamo appartengano ad una categoria ormai sempre più diffusa: quella degli intolleranti verso ogni forma di tutela civile verso le persone e gli animali più deboli - scrivono i consiglieri Enrico Demaria, Maurizio Randazzo e Stefano Pasquino -. Auspichiamo che l’amministrazione comunale, che si è già espressa su questo gravissimo fatto, intervenga per sostenere adeguatamente la rinascita del gattile e ci auguriamo che la struttura comunale di via Bainsizza venga riconsiderata con altri occhi, visto che, in questi ultimi anni, per usare un eufemismo, non è stata particolarmente sostenuta dall’amministrazione civica".

La conta dei danni è ancora in corso, ma intanto la priorità è rintracciare i gatti scomparsi.

"Non abbiamo parole per difinire chi ha fatto questo gesto ignobile - commentano le volontarie attraverso Facebook - Non per noi, ma per i gatti che non c’entrano nulla con la cattiveria umana. È stata tagliata la rete e mancano all’appello almeno 25 gatti o forse sì più. Dovranno essere recuperati con le gabbie trappola che ora dovremo acquistare e con la stessa cifra avremmo potuto curare più gatti. Sapevate bene come muovermi .... Non possiamo fare altri commenti esseri ignobili. Metteremo appena possibile le foto di tutti i gatti che ora sono dispersi".