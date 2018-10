Incidente in corso Magenta

Incidente, poco dopo le 15,30, all'incrocio tra corso Magenta e via Bezzecca.

Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero urtate: per una delle persone coinvolte è stato necessario far ricorso alle cure mediche e, sul posto, è intervenuto un mezzo del 118 che ha provveduto a traportare la persona in ospedale per gli accertamenti del caso.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è in corso a cura degli agenti della Polizia locale, che si sono anche occupati di regolamentare la circolazione in zona.