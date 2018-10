Pro Vercelli 0 Pontedera 0. Delusione

Il Pontedera ferma la marcia della Pro Vercelli, che deve accontentarsi di un misero punticino.

Diciamo che tanti singoli, forse troppi singoli della Pro non hanno brillato. Si sono salvati solo Crescenzi, Mammarella e Morra. Gli altri hanno eseguito il compitino, serviva qualcosa di più.

I toscani, comunque, portano a casa un pareggio meritato: hanno giocato bene, difendendosi con ordine.

La Pro dovrà riscattarsi mercoledì nella non facile gara contro il Piacenza.













PRIMO TEMPO

Sangiorgi, fra tre avversari, difende la palla con le unghie e passa a Mammarella: sventola fuori di non molto, applausi per i due. Siamo al 3'.

Ci prova Comi, di prima intenzione, con un bel tiro a spiovere, con palla che lambisce la parte alta della rete di protezione.

Il Pontedera non si limita a difendere e propone qualche trama offensiva.

Primo ammonito: è Serena, che strattona per la maglia e mette giù L. Gatto. 22'

Mammarella stazione spesso sulla destra.

Foglia appoggia a Mammarella, bel colpo di reni di Comi, palla alta, altri applausi. 24'

Grande assolo sulla destra di Leonardo Gatto. Si libera dell'uomo e con eleganza prova il tiro a rientrare, fuori. Il Gatto senior ritrovato, bene.

Mammarella, punizione dalla sinistra, sponda di Comi, Leonardo Gatto non ci arriva. 32'.

Calcagni entra in area, tiro non irresistibile, Nobile para ma non trattiene, arriva Riccardo Benedetti, ma Nobile compie il miracolo neutralizzando. Siamo al 35'.







RIPRESA

Pro con Azzi al posto di Foglia.

Comi reclama un penalty, dalla tribuna non si visto bene.

Azzi non approfitta di un pasticcio tra il portiere e un difensore.

Morra ruba palla, bordata di sinistro, alta però.

Bravino il centravanti del Pontedera Pinzauti, che l'anno scorso Grassadonia (o Varini?) avrebbe voluto nella Pro. Sarebbe stato un buon acquisto.

Cross di Berra, Mammarella tenta il sinistro al volto: bella l'esecuzione, purtroppo fuori. 51'

Il Pontedera cambia gli attaccanti (R. Benedetti e Pinzauti sostituiti da Tommasini e Mannini).

Morra s'inventa rifinitore: dal vertice destro lancia in area, ma nessuno ne approfitta. Applausi per Morra. 58'.

In campo Bellemo per Sangiorgi e Massimiliano Gatto per Leonardo Gatto.

Cross di Berra, Morra solo davanti al portiere schiaccia di testa, ma troppo forte, con palla che termina sopra la traversa.

Morra serve Massimiliano Gatto che fa il lezioso: destro a rientrare tanto bello quanto debole. È il 71'.

Pro Vercelli imbrigliata, eppure la sensazione che il gol possa arrivare c'è. Soprattutto grazie ai cross di Mammarella, o gli appoggi di Morra.

Esce tra gli applausi Germano. Dentro Da Silva, siamo al 76'.

82', fuori Comi dentro Mal (quinto cambio)

Testa di Morra, para Biggeri, mancano 2 minuti, la porta toscana sembra stregata.

Novantesimo minuto, il Pontedera attacca.































Pro Vercelli (4-4-2): Nobile; Berra, De Marino, Crescenzi, Mammarella; Foglia (Azzi dal 46'), Germano (Da Silva dal 76'), Sangiorgi (Bellemo dal 63'), L. Gatto (Massimiliano Gatto dal 63'); Comi (Mal dall'82'), Morra.

A disposizione: Moschin, Tedeschi, Da Silva, Cavaliere, M. Gatto, Milesi, Bellemo, Schiavon, Mal, A. Grillo, Azzi, Iezzi. All. Grieco.

Pontedera (3-5-1-1): Biggeri; A. Benedetti (Vettori dal 77'), Borri, Ropolo; Magrini, Bruzzo, Serena (Caponi dal 46'), Calcagni, Masetti (La Vigna dal 65'); R. Benedetti (Mannini dal 54'), Pinzauti (Tommasini dal 54').

A disposizione: Sarri, Marinca, Benassai, Giuliani, Vettori, Mannini, Caponi, La Vigna, Pandolfi, Raimo, Tommasini, Prete. All. Maraia.







Arbitro, Pascarella di Nocera Inferiore.

Ammoniti: Serena (P); Vettori (P); Mammarella (PVc)