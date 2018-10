Rc auto: è polemica tra Pd e Lega

Sui prospettati aumenti dell'Rc auto - che, nel caso di Vercelli, sfiorerebbero quasi il 29% - è polemica tra Pd e Lega. All'origine della stangata, infatti, c'è una disposizione della Finanziaria che pone tutte le province sullo stesso livello. Secondo quanto è stato anticpato da “Il Sole 24 Ore”, il nuovo meccanismo di calcolo "spalmerà" sull'intero territorio nazionale gli oneri che oggi gravano sui territori dove in termini di truffe e di sinistrosità vi sono indici più alti, come Campania, Calabria e Sicilia.

Secondo le prime proiezioni diffuse da alcune compagnie assicurative di rilievo, si stima un vero e proprio intervento a gamba tesa, ovvero un rincaro della tariffa delle assicurazioni, nelle province più virtuose, tra cui spicca proprio Vercelli. In Piemonte, guadagnerebbero dalla manovra prevista dal governo la Città Metropolitana di Torino (-5,28%) mentre un'autentica stangata è in arrivo per tutte le altre province: Cuneo avrà un incremento dei costi del 31,83%, Vercelli del 27,95%, Biella del 18,16%, Verbania del 26.5%.

Luigi Bobba e Giovanni Corgnati con Gabriele Molinari dichiarano: "La presenza della Lega al governo penalizza il Nord, e dentro al Nord le periferie a favore delle aree metropolitane. Un altro tradimento degli interessi dei cittadini dei nostri territori, che vengono usati dalla Lega come granaio elettorale e poi scaricati per non deludere le istanze del Movimento 5 Stelle che si muove come sindacato territoriale del Mezzogiorno.”

Il nuovo metodo di calcolo che il governo intende introdurre è un errore clamoroso, perché penalizza gli automobilisti virtuosi e ancora una volta effettua un condono dei meno virtuosi sulle spalle di chi ha finora rispettato le regole. Sono queste le novità della "manovra del popolo"? I furbi premiati, gli onesti beffati. L'onorevole Tiramani, come per il Piano Periferie, voterà questo provvedimento che danneggia il nostro territorio?".

Di "illazioni", parla invece la Lega che, in un articolato comunica del segretario territoriale Gian Carlo Locarni bolla la questione come "L’ennesima fake news divulgata ad arte, con il solo scopo di creare confusione sull’azione del Governo. Non c’è nulla di vero nella manovra; questo tipo di norma non compare affatto, così come ha già ampliamente chiarito il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia. Chi fa circolare questo genere di notizie lo fa nel tentativo, purtroppo per lui vano, di screditare l’azione di Governo, poiché è ormai evidente a tutti gli italiani che la Lega e gli alleati stanno lavorando per migliorare le condizioni di questo Paese e non certo per far sorgere nuove difficoltà".

Secondo Locarni "A rendere il paese in queste critica situazione ci ha già pensato chi ci ha preceduto, il nostro compito è ora quello di semplificare e migliorare la qualità di vita dei cittadini, che non subiranno l’aumento delle assicurazioni Rc auto. Stupisce che siano proprio persone che occupano ruoli nelle istituzioni a contribuire a divulgare queste notizie".