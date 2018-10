Ex carabiniere muore a 52 anni

Vercelli dice addio a un altro concittadino morto in giovane età. All'ospedale Sant'Andrea è decedeuto Alberto Fassone, 52 anni appena, ex appuntato dei carabinieri.

L'uomo lascia la mamma Iose, il fratello Carlo con Anna, la sorella Donatella con Claudio, i nipoti Paolo, Maurizio e Martina. Il rosario viene recitato domenica, alle 16, nelle camere ardenti dell’ospedale Sant'Andrea, mentre i funerali si svolgeranno martedì, alle 10, nella chiesa di Billiemme.

Appassionato di musica e fotografia, Fassone aveva seguito con l'orgoglio del militare il raduno degli Alpini. Dalla sua casa, visto che le condizioni di salute non gli consentivano di scendere in strada, aveva ripreso parte della sfilata per condividere su Facebook le immagini del raduno. "Non sono stato alpino - aveva scritto - ma rimango comunque orgoglioso d'esser stato un Basco Amaranto, fratello degli Alpini e molto onorato per il privilegio d'aver calzato la Fiamma d'Argento".