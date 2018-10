Amazon per i volontari del canile

La settimana scorsa Amazon ha effettuato una donazione a favore della Sezione di Vercelli della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ente che da quasi settant’anni si pone come obiettivoprimario la tutela del benessere degli animali che vengono maltrattati e abbandonati, in particolare cani egatti, e la gestione quotidiana di rifugi sul territorio italiano.

Una delegazione di dipendenti Amazon del centro di distribuzione di Vercelli si è recata alla sede locale dell’ente dove ha consegnato ai responsabili gli articoli selezionati tramite Wishlist su Amazon.it, tutti prodotti utili per l’associazione da impiegare nella gestione della struttura.

Laura Corona, tesoriere della Sezione di Vercelli della LNDC, ha espresso tutta la sua riconoscenza all’azienda e ai dipendenti: “Ci sono stat idonati articoli utili per rendere migliore il nostro lavoro con i cani e con i gatti che ospitiamo”.

Ogni anno Amazon realizza numerose iniziative e donazioni a sostegno delle comunità in cui risiedono evivono dipendenti e clienti. Attraverso l’operato del comitato Amazon nella comunità, l’azienda è stata ingrado di prendere parte attivamente alla vita delle comunità locali, supportando cause e organizzazionimeritevoli, tra le quali figurano case di accoglienza per donne vittime di violenza e comunità educative perminori, rifugi per animali abbandonati e enti per la ricerca e l’assistenza medica.