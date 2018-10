Camion ribaltato in un campo: ferito l'autista

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di venerdì nel tratto della provinciale 3 tra Bianzé e Tronzano. Per cause ancora da chiarire, un camion carico di terriccio è finito fuori strada ribaltandosi in un campo.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Santhià, Livorno Ferraris e un'autogru da Vercelli: i pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre l'autista, rimasto ferito e incastrato tra le lamiere.

Sul posto anche l'elisoccorso: tuttavia il ferito è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Sant'Andrea per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Quando è stato estratto dal mezzo era cosciente e sono in corso accertamenti per verificare le sue condizioni.

Sul tratto di strada il traffico è stato interrotto per consentire all'autogru di procedere al recupero del mezzo incidentato.