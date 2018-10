Vercelli capitale degli Alpini: i primi appuntamenti

Primi appuntamenti nella giornata di oggi, venerdì 12 ottobre, per il Raduno del Primo Raggruppamento degli Alpini che, tra sabato e domenica, porterà in città almeno 20mila penne nere da tutto il Nord Italia. Lungo le vie della città sfileranno i rappresentanti degli 80 mila iscritti delle 25 sezioni di Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Francia, oltre a familiari e accompagnatori.

La giornata di oggi di apre alle 9 nell'area dell'Antico Ospedale con l'alzabandiera e l'inaugurazione della Cittadella Protezione Civile (parete roccia, ponte tibetano, allestimento campo protezione civile) e della Cittadella Militare in collaborazione con Articavallo “Voloire”

Alle 9.30 Onori alle due Medaglie d’oro Eugenio e Giuseppe Garrone con deposizione corona al monumento al cimitero di Billiemme.

Alle 10.30 Conferenza nella cripta di Sant'Andrea nella ricorrenza del Centenario della fine I° Guerra Mondiale

In serata dale, 21.15 esibizione corali Alpine e fanfara itinerante per le vie cittadine

In occasione del raduno sono in vigorem già da oggi, alcune limitazioni al traffico e ai parcheggi nelle zone interessate dalla manifestazione.

Inoltre, per tutta la tre gorni, è in vigore, sul territorio comunale, il divieto di somministrare le bevande da asporto (alcoliche e non solo) in bicchieri o contenitori di vetro o metalli.