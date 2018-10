Un secolo fa, nelle trincee della Grande Guerra

Riceviamo e pubblichiamo.

In onore degli Alpini che nel fine settimana saranno in città per il grande raduno del 1° raggruppamento Ana, Vercelli celebra i cento anni della fine della Prima Guerra mondiale con una bella mostra allestita all’Ex 18.

Mercoledì pomeriggio noi allievi della classe V E Servizi Commerciali abbiamo visitato la mostra ricca di cimeli, documenti, immagini, automezzi… L’alpino Fabio ci ha accompagnati e con entusiamo ci ha guidati nelle varie sale.

Un evento importante per Vercelli che abbiamo apprezzato e che ha suscitato il nostro interesse anche in vista dell’esame di Maturità.

La Grande Guerra è un momento storico che ha lasciato un segno indelebile in chi l’ha vissuta e che è ora è diventata memoria, una memoria tramandata a noi che siamo di un’altra epoca.

La dura vita in trincea, le battaglie, Caporetto, Vittorio Veneto ci fanno pensare al sacrificio di tanti giovani, come noi, che lottavano per la Patria, lontani da casa, dai loro affetti, tra disagi e sofferenze e ammiriamo il loro valore, il loro eroismo.

Pensiamo al poeta Giuseppe Ungaretti al fronte e con lui pensiamo al Carso, alla guerra di posizione, alle trincee dove il poeta scriveva versi di guerra e d’amore.

E come non ricordare i decorati Medaglia d’oro al valor militare di Vercelli e provincia?

Fra questi il capitano Vittorio Varese, il sergente Francesco Donato, il tenente Carlo Gallardi, il capitano Giuseppe Garrone e suo fratello il tenente Eugenio Garrone, l’aiutante Giuseppe Paggi, il s.tenente Baldassarre Mazzucchelli.

Tra gli alpini Vercelli onora e celebra don Secondo Pollo, cappellano al servizio di Dio e del prossimo, del battaglione “Val Chisone” durante la Seconda Guerra mondiale.

La mostra è stata curata dal generale Russo che rappresenta le varie associazioni combattentistiche che si sono unite alle Penne nere per allestirla e per organizzare il tutto.

Un’interessante sezione della mostra è dedicata ai disegni di bimbi vercellesi che raffigurano gli alpini attraverso i loro occhi e la loro fantasia.

La mostra è ricca di materiale bellico, di testimonianze, di fotografie , di oggetti che ci hanno fatto entrare nel vivo di un evento storico indimenticabile che stiamo studiando a scuola proprio in questi giorni.

Ci ha fatto riflettere sull’eroismo dei nostri coetanei di qualche anno fa, ma anche sul non senso della guerra, strumento di dolore, di morte, di angoscia e quindi dal passato bisognerebbe trarre insegnamento affinchè tanto orrore non avvenga più.

La guerra non è “Igiene del mondo!”.

Queste sono riflessioni, ma il passato non si cancella e dunque onore al merito dei nostri coetanei di un altro tempo, onore alle donne impegnate in guerra, le Crocerossine apportatrici di aiuto concreto e ai nostri alpini “Presenti per non dimenticare. Impegnati per il futuro dei nostri figli”.

E’ questo il motto della sezione degli alpini di Vercelli. Parole scritte sul tricolore che in città, in piazza Cavour invitano a conservare il passato, a tramandarlo per il futuro di noi nuove generazioni.

“Di qui non si passa… Si va oltre!”

W gli Alpini!