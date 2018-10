Movie Tellers al Cinema Italia

La seconda edizione di Movie Teller, narrazioni cinematografiche fa tappa lunedì 8 ottobre a Vercelli al Cinema Italia, con inizio delle proiezioni alle ore 18 (mentre l'ultimo corto verrà proiettato dalle 21,30).

La serata si apre con il cortometraggio Framed di Marco Jemolo, film d’animazione vincitore di 22 premi a festival internazionali, una riflessione sulla vita umana attraverso l’esperienza di un pupazzo di plastilina e, a seguire, Happy Winter di Giovanni Totaro il racconto di un rito collettivo che si ripete, uguale a se stesso, ogni anno sulle spiagge di Mondello, in Sicilia: la celebrazione dell’estate. In chiusura Al massimo ribasso di Riccardo Iacopino, realizzato grazie a una troupe quasi completamente piemontese, che esplora il sottobosco degli intrecci tra corruzione e malavita.



Il Piccolo omaggio a Ermanno Olmi porta sullo schermo in questa occasione Piccoli calabresi sul Lago Maggiore...Nuovi ospiti della colonia di Suna girato nel 1953. Il filmato documenta dettagliatamente le attività svolte dai bambini accolti dalla Calabria, colpita da una grave alluvione, presso la colonia della società Edison a Suna.



Ospiti della serata sono per Al massimo ribasso, Riccardo Iacopino, regista, Tito Ammirati, produttore e i curatori del soggetto Giovanni Iozzi e Manolo Elia, per Happy Winter di Giovanni Totaro saranno presenti i produttori Simone Catania e Francesca Portalupi e, per Framed di Marco Jemolo la produttrice Eleonora Diana e Francesca Tabasso, character designer.



Piccola pausa tra le proiezioni con la degustazione curata dalla condotta Slow Food locale.

Il costo del biglietto di ingresso è 6 euro (ridotto 3).