Un pomeriggio tra personaggi storici e gruppi in costume

E’ un appuntamento ormai tradizionale di inizio ottobre: personaggi, gruppi in costume, maschere rionali e figuranti si ritroveranno anche quest’anno a Vercelli, in piazza Paietta, domenica 7 ottobre, per la XIX edizione del Corteo Storico, evento organizzato dal Comitato manifestazioni vercellesi.

La manifestazione richiamerà a Vercelli tantissimi personaggi storici e gruppi in costume che sfileranno per le vie del centro; alla testa del corteo, come sempre, Bicciolano e Bela Majin storici, Leandro Falletti e Adriana Pavan, poi personaggi e gruppi provenienti da tutto il Piemonte e dalle vicine province del Nord Italia.

Quest’anno il corteo propone una novità per quanto riguarda il percorso che, causa la concomitanza con un'altra manifestazione, si concluderà sul sagrato della basilica di Sant'Andrea. Il ritrovo è fissato per tutti in piazza Paietta alle 14,30; il corteo muoverà poi alle 15 lungo corso Libertà, via Foa, via Gioberti, piazza Cavour (dove nel pomeriggio di domenica ci sarà la manifestazione conclusiva di Festa Popoli), via Galileo Ferraris e si fermerà davanti a Sant'Andrea. Qui si procederà alla presentazione dei personaggi storici, dei gruppi che li accompagnano e alla consegna dei gadgets. A conclusione della giornata distribuzione di panissa e buon vino agli intervenuti.