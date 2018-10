Raduno degli Alpini: ecco le strade chiuse al traffico, i divieti e i parcheggi consigliati

Lo svolgimento dal 12 al 14 ottobre del 21° Raduno del 1° Raggruppamento Alpini comporterà modifiche alla ordinaria viabilità cittadina.

Le più significative avranno luogo la mattina del 14 ottobre: giornata della parata, quando gli Alpini sfileranno lungo l’itinerario costituito da piazza Solferino, corso Palestro, piazza Cugnolio, corso Libertà, piazza Paietta, largo Brigata Cagliari, piazza Mazzucchelli, corso San Martino, piazza Cesare Battisti. In considerazione dell’elevato numero dei partecipanti, l’ammassamento e le formazioni dei singoli gruppi avverranno in viale Rimembranza.

Ecco, giorno per giorno, le modifiche alla viabilità.

VENERDI’ 12 OTTOBRE

punti nei quali non si potrà sostare dal pomeriggio:

piazza Zumaglini (tutta) dalle ore 15 (piazza peraltro già preclusa alla sosta da martedì 9 ottobre per allestimento struttura ristorazione);

via F.lli Bandiera, via Nigra e via Veneto (aree fieristiche);



strade dove non si potrà circolare:

piazza Zumaglini, via Manara, via F.lli Bandiera e via Nigra dalle 15 alle 22



SABATO 13 OTTOBRE

punti nei quali non si potrà sostare:

piazza Cesare Battisti (dalle 14 alle 18)

via Giovine Italia (dalle 14 alle 18)

via Guala Bicheri (dalle 14 alle 18)

piazza D’Angennes (dalle 17 alle 20:30)

via Duomo (dalle 17 alle 20:30)

via Gioberti (tratto Duomo/C. Leone) (dalle 17 alle 20:30)



strade dove non si potrà circolare:

piazza Zumaglini, via F.lli Bandiera, via Nigra (dalle 9 alle 24)

piazza Cavour e via Cavour (dalle 14:30 alle 24)

via Gioberti (tratto C. Leone/Cavour) dalle 14:30 alle 24

strade interessate dalla sfilata (al solo passaggio di quest’ultima), segnatamente: piazza C. Battisti, via G. Italia, Largo D’Azzo, via G. Ferraris (area pedonale), via Guala Bicheri, piazza S. Eusebio, piazza D’Angennes, via Duomo, via Gioberti.



DOMENICA 14 OTTOBRE

Punti nei quali non si potrà sostare:

fermi restando i divieti di sosta già attivi in piazza Zumaglini, in via Veneto, in via F.lli Bandiera, in via Nigra, in piazza Paietta ed in piazza Mazzucchelli, non si potrà sostare sin da mezzanotte in poi.



viale Rimembranza, ambo i lati di entrambe le carreggiate;

via Rossaro, tratto compreso tra via Padre Mannes e viale Rimembranza;

via M. Polo, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza e tratto compreso tra viale Rimembranza e via Neghelli;

via Benadir, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza e tratto compreso tra viale Rimembranza e via Neghelli;

via Libia, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza e tratto compreso tra viale Rimembranza e corso Salamano;

via Massaua, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza, tratto compreso tra viale Rimembranza e corso Salamano e tratto compreso tra via Derna e piazza C. Battisti;

via Asmara, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza;

via Agordat, tratto compreso tra via Tripoli e viale Rimembranza e tratto compreso tra viale Rimembranza e corso De Rege;

via Rodi, tratto compreso tra via Asmara e corso De Gregori;

via Tripoli, tratto compreso tra via Asmara e corso De Gregori;

corso De Gregori;

corso De Rege, tratto compreso tra piazza Solferino e via Calatafimi;

via Peroglio;

corso Palestro;

via Pastrengo, tratto compreso tra corso Palestro e via Calatafimi;

corso Magenta, tratto compreso tra corso Palestro e via Calatafimi;

via Vinzaglio, tratto compreso tra corso Palestro e via Calatafimi;

via Stara;

via Col. Trombone;

via Bruzza;

via Farini;

via Olivero;

vicolo Olivero;

via F. Monaco;

piazza Mazzini;

via Cusano;

via Quagliotti;

via S. Cristoforo;

via Cagna;

via Giovenone;

via E. della Motta;

via Vallotti;

via P. Lucca;

via A. Manzoni;

via Q. Sella;

via S. di Santarosa;

via Garrone;

piazza Municipio;

via Ponti;

via P. di Città;

via S. Paolo;

via Crispi;

piazza Alciati;

piazza Tizzoni;

via A. Borgogna, tratto compreso tra via Bodi e piazza Tizzoni (divieto di circolazione solo in accesso);

via G. di Zubiena, tratto compreso tra piazza Cugnolio e via Bodo;

piazza Cugnolio;

via Laviny, tratto compreso tra corso Libertà e via Nigra;

via S. Salvatore;

via Dante, tratto compreso tra via Mandelli e corso Libertà;

vicolo S. Vittore;

corso Libertà – tutto;

corso Garibaldi, careggiata est nel tratto compreso tra corso Libertà e via Mandelli, carreggiata ovest nel tratto compreso tra piazza Paietta e via Oldoni;

via P. Micca, tratto compreso tra piazza Paietta e via Oldoni;

via Durandi, tratto compreso tra largo B. Cagliari e via Oldoni;

via F. Borgogna, tratto compreso tra via Durandi e corso Garibaldi;

largo B. Cagliari;

corso S. Martino;

via Legnano;

via Bazzi;

via Goito;

piazza Paietta;

via Alfieri, tratto compreso tra corso S. Martino e via Machiavelli;

via Ariosto, tratto compreso tra piazza C. Battisti e via Machiavelli;

via Tasso, tratto compreso tra via Massaua e via Cavalcanti;

via Aravecchia, tratto compreso tra via Tasso e corso Abbiate;

piazza C. Battisti;

via Crosa;

via C. Menotti;

via Derna, tratto compreso tra piazza Camana e l’ingresso al parcheggio;

piazza Camana, carreggiata in fregio all’ex Distretto militare;

via XX Settembre;

largo D’Azzo



strade dove non si potrà circolare:

il divieto di circolazione sarà attivo a partire dalle ore 00:01 lungo tutte le strade ove avrà validità il divieto di sosta e riportate nell’elenco precedente.



ulteriori limitazioni e modifiche:

aree riservate: in funzione dei divieti di cui al punto precedente le seguenti aree di sosta: ex Caserma Garrone, piazza Camana (lato parco), cortile Istituto S. Giuseppe, piazza Lazio e largo Giusti sono riservate alla sosta dei veicoli dei residenti nell’area preclusa, privi di posto auto privato



itinerari transitabili anche durante lo svolgimento della manifestazione:

corso Italia - corso Garibaldi (sino a via Oldoni e da via Mandelli) – piazza Roma – corso Gastaldi – corso Fiume – via Paggi – via Trino – corso A. di Quaregna – corso Salamano – corso De Rege (sino a via Calatafimi) –corso Tanaro – via Viviani



Ospedale e Stazione resteranno accessibili mentre per la farmacia di turno: Farmacia “Moderna” – corso Libertà 11, sono in corso valutazioni per rendere agevole l’accesso al servizio.



Aree di parcheggio:

si consigliano, per coloro che provengono da fuori città, i seguenti parcheggi:

park area Carrefour, park Bennet, park Decathlon, park Self – Euronics – Fasoli Piante

park Penny Market, park via Baratto (centro nuoto), park LIDL (via N. Palli), park IN’S (via caduti nei Lager), park Hotel Palace, area industriale (via Ara) con navetta gratuita per e dalla città.



Park Palahokey (riservato Camper)

park Cascina Borghetto (riservato bus)

park corso Salamano (fronte cimitero (riservato bus)



Le linee di trasporto pubblico locale urbano subiranno modificazioni in funzione della chiusura del traffico.



Le modificazioni sopra indicate sono soltanto quelle principali.

"L’amministrazione comunale si scusa per gli inevitabili disagi alla viabilità ma è certa del tradizionale senso di ospitalità dei cittadini vercellesi che sapranno condividere al meglio con gli Alpini il momento di festa - si legge in una nota del Comune - Il Corpo Polizia Municipale è disponibile per fornire le informazioni necessarie; a tal fine si indicano i seguenti numeri: 0161/296.711 – 0616/39.29.39 (Pronto Intervento)".