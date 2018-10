Scontro tra auto: un mezzo capotta fuori strada

Grave scontro in via Carducci a Sandigliano, nel tardo pomeriggio di giovedì 4 ottobre. Protagoniste due auto che, dai primi accertamenti, si sarebbero scontrate a causa di una mancata precedenza. Nell'impatto, uno dei due mezzi è finito capottato fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L'uomo, trasportato in Ospedale dagli operatori sanitari del 118: al momento le sue condizioni non sono note. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri, che tramite rilievi e accertamenti stabiliranno le rispettive responsabilità.