Caccia al ladro nelle campagne di Caresanablot

Lo hanno hanno inseguito e bloccato mentre cercava di fuggire attraverso i campi.

Gli agenti della Volante, nella notte di giovedì, hanno arrestato un kosovaro accusato di aver messo a segno vari colpi, tra cui l'ultimo in un magazzino di Caresanablot.

L'allarme è scattato di notte, dopo la segnalazione di un furto in atto: quando la volante è arrivata i ladri si erano appena dileguati. Ma i poliziotti, perlustrando le campagne circostanti, sono riusciti a intercettare un uomo, travisato in volto, che è stato immediatamente bloccato nonostante le minacce proferite nei confronti degli agenti e i tentativi di liberarsi.

Il ladro, un cittadino kosovaro, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire oggetti utilizzati per forzare le porte dei magazzini e mille euro in contanti provento di furto, subito sequestrati.

In Questura, nel corso degli accertamenti di rito, i poliziotti hanno poi verificato che l’uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, rimediati a seguito di numerose condanne per reati contro il patrimonio; inoltre il fermato non risultava in regola con i documenti per il soggoriorno.

Nei suoi confronti sono dunque scattati l’arresto i reati di furto aggravato ed evasione, e una denuncia a piede libero per i reato di minacce. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato portato alla Casa Circondariale di Vercelli: l'arresto è stato poi convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti in carcere.