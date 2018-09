"L'altra Vercelli: dove al peggio non c'è mai fine"

Immondizia nei cortili, topi nei sottoscala, umidità e muffa dentro le case. E, soprattutto, la sensazione - condivisa dalle persone che vivono nella zona - di trovarsi in un mondo a parte. Un mondo abbandonato.

Nella sua periodica attività di raccolta delle istanze di di chi vive nelle case Atc, il consigliere comunale Michelangelo Catricalà è tornato all'Isola "perché avevo promesso alla signora Barbara, che sarei andata a trovarla - racconta -. Voleva che mi rendessi conto delle condizioni in cui vive da tantissimi anni con i suoi figli di 10 e 16 anni".

Lo scenario che si è presentato in questo angolo di città è desolante: "Visitando questi appartamenti - racconta Catricalà - hai l’amara sensazione di trovarti non a Vercelli, ma in un mondo a parte, da brividi, un mondo che sembra essere abbandonato da tutti. E ti rendi conto che al peggio non c’è mai fine. Ci sono topi morti, rumenta abbandonata da tantissimo tempo e l’erba è altissima. Ci abitano tanti anziani che non meritano di vivere in quelle condizioni...".

Una situazione di incuria che si riflette sulla qualità della vita dei residenti, ma anche sulla loro stessa capacità di far qualcosa per rendere l'ambiente un po' più sano.

"Ciò che mi ha colpito di più - aggiunge il consigliere del Movimento 5 Stelle - sono ragazzini che in questo quartiere vivono, costretti a giocare e ritrovarsi nel degrado più assoluto. Più volte - aggiunge - ho menzionato tra i doveri di un’amministrazione comunale l’art.50 degli Enti Locali che al comma 5 recita: In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…"

La richiesta è di un intervento urgente: Catricalà si è già rivolto all’Atc di Novara per ottenere lo sgombero dei rifiuti stoccati nel caseggiato e per chiedere un urgente taglio dell'erba.