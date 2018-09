Con gli Aperipopoli verso la grande kermesse del 7 ottobre

Con il primo "Aperipopoli" ospitato al Cas dell'Aravecchia, si aprono martedì 25 settembre, le iniziative di avvicinamento alla Festa dei Popoli, manifestazione giunta alla sua decima edizione. In campo, per l'organizzazione, la Diocesi di Vercelli, il Centro Territoriale per il Volontariato, il Comune di Vercelli e molte associazioni che propongono iniziative nel corso della settimana e poi della festa vera e propria, in programma domenica 7 ottobre in piazza Cavour.

Tema dell’edizione è "Felice di conoscerti": e quale occasione migliore per fare amicizia di un’apericena con specialità etniche, per scoprire i sapori del mondo e le persone che stanno dietro a questi piatti? L’appuntamento è alle 18 al Cas dell’Aravecchia (via Natale Palli 43).

I successivi Aperipopoli sono in programma il 30 settembre, promosso da "Corridoi Umanitari – Ufficio Migrantes", al Quartiere Manovali a Larizzate in via Nino Bixio 12; martedì 2 ottobre al Cas di Migrantes di vicolo Santa Caterina, organizzato con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Trino e infine, il 5 ottobre al Centro Provinciale Istruzione Adulti di piazza Battisti 6. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.