Camion in fiamme: paura sulla A4

Paura e disagi, nella serata di giovedì, sull'autostrada Torino Milano, per un camion andato a fuoco.

L'incendio si è sviluppato intorno alle 21.30 circa all'altezza del casello di Novara Est: le fiamme sono scaturite dalla motrice e il rapido intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Novara ha fatto evitato la propagazione delle fiamme al rimorchio dell'autoarticolato.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale per regolamentare il traffico, dal momento che, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la circolazione nell’uscita del casello è stata interrotta. L’autista è riuscito a mettersi in salvo e non ha avuto conseguenze.