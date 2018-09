Pirata della strada investe un motociclista in piazza Roma

Ha urtato un motociclista, in piazza Roma, gettandolo a terra e fuggendo senza prestare soccorso.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì e, a distanza di due giorni, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Roberto Riva Cambrino, sono riusciti a risalire al pirata della strada, denunciandolo per omissione di soccorso e fuga e procedendo inoltre, in via amministrativa, al sequestro dell'auto, priva, tra l'altro, di copertura assicurativa.

Un'indagine chiusa rapidamente grazie anche alle testimonianze di chi aveva assistito all'incidente e al sistema di videosorveglianza.

Diversi testimoni, infatti, avevano assistito all'incidente che ha coinvolto un'autovettura Nissan Micra condotta da un uomo che, dopo aver sbalzato a terra il motociclista, si era allontanato senza prestare soccorso e senza comunicare le proprie generalità. Alla Polizia locale, intervenuta per i soccorsi e i rilievi del caso, i testimoni avevano però fornito non solo una vivida descrizione del conducente, ma anche la targa del veicolo. A corredo delle testimonianze, è poi stata estratta anche una ricca documentazione fotografica e video prodotta dal sistema di videosorveglianza della centrale operativa del comando Polizia locale di Vercelli. Dai controlli è così emerso che la vettura era intestata a una persona che ha mutato la residenza senza darne conto al Pubblico registro automobilistico. Proseguendo nelle indagini, il settore infortunistica stradale, è risalito fino all'autore materiale dell'incidente: un uomo anch'egli con residenza non aggiornata che dimora nel comune di Prarolo.

Rintracciato dagli agenti della Polizia locale di Vercelli, l'uomo è così stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dal luogo dell'incidente, mentre il veicolo, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Sanzioni amministrative anche per l'omesso aggiornamento della carta di circolazione.

In pochi giorni, dunque, grazie all'abilità investigativa degli agenti della Polizia, l'uomo, che girava sul territorio violando importanti disposizioni di legge, è stato rintracciato e denunciato all'autorità giudiziaria.