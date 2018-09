Il Tar: Sospendete le serie B

Stop alla Serie B. L'annuncio è del presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, Franco Frattini.

Non c'è pace per una stagione calcistica iniziata tra le polemiche (anzi per alcune squadre, come la Pro Vercelli neppure ancora iniziata).

"Il Tar del Lazio - fa sapere Frattini alle agenzie di stampa - oltre a sospendere la sentenza, ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del 9 ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe e questo mi pare impossibile. Venerdì 21 il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre, delle sei interessate, che dovranno essere ripescate".

Si aggiunge dunque un nuovo capitolo alla vicenda che, da tutta l'estate, sta tenendo i tifosi con il fiato sospeso e sta, di fatto, bloccando i campionati di serie B e C.