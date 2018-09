"Chiedono denaro a nome degli Alpini: è una truffa"

Occhio ai "furbi" che si presentano come Alpini (o incaricati degli Alpini) e che tentano di truffare commercianti e cittadini vendendo gadget o chiedendo offerte in denaro.

A lanciare l'allarme sono i responsabili del gruppo vercellese: a pochi giorni dall’esercitazione della Protezione Civile di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Associazione Nazionale Alpini, e a poco più di un mese dal 21° Raduno del Primo Raggruppamento alcune persone, per ora non identificare, presentandosi come Alpini, o peggio ancora come è avvenuto in almeno un caso, come incaricati dagli Alpini, stanno approfittando dell’occasione per porre in atto vere e proprie truffe nei confronti di esercizi commerciali della città.

Cercando di vendere gadget, soprattutto bandiere, sia tricolori, sia festoncini con le bandiere triangolari, come quelle che i volontari della sezione stanno attaccando nelle vie e nelle piazze della città, chiedono un’offerta in denaro promettendo di far pervenire, in seguito, una fattura regolare.

“Le uniche offerte in denaro che la Sezione sta raccogliendo sono quelle dovute alla vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi - spiega il presidente Piero Medri - si tratta di biglietti con il logo del raggruppamento e regolarmente numerati, che tanti vercellesi hanno già acquistato nei nostri gazebo in occasione di varie manifestazioni, spiace dover constatare come anche il nome degli Alpini, da sempre garanzia di serietà e impegno, venga utilizzato per truffare la gente".

Medri, ringranziando le persone che hanno fatto la segnalazione, precisa che "Noi Alpini – prosegue Medri – siamo da sempre abituati a rendicontare ogni singolo centesimo raccolto dando immediatamente riscontro con ricevuta ad ogni singolo donatore, come è testimoniato dal “Libro Verde”, che ogni anno dimostrata dove, e quanto abbiamo, raccolto e come e dove ciò sia stato speso. Vercelli lo scorso anno ha raccolto 14.415,00 euro e ha donato 5,364 ore di lavoro volontario, equivalente a 147,617,28 euro (Fonte Libro Verde Ana consultabile su www.ana.it/dotAsset/2c5874a8-347c-4df5-be0d-39da6d25d954.pdf) ed essere oggetto di comportamenti cosèì meschini, oltre che delinquenziali, ci ferisce profondamente".

Ovviamente le Penne Nere non lasceranno cadere l'attenzione sul tema. insieme al vice questore vicario, Marina Di Donato, è stato concordando di dare la massima diffusione possibile a queste notizie e di presentare regolare denuncia, al fine di individuare i cresponsabili. "Invitiamo i cittadini, tutti, a segnalare eventuali anomalie riscontrassero nel comportamento di qualcuno, alla nostra sezione, utilizzando il sito www.anavercelli.it" conclude Medri.