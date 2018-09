Sagra dell'Agnolotto, tutti gli appuntamenti

Anche per l’anno 2018, come ormai accade da ben 37 anni a settembre, arriva puntale a Vercelli la “Sagra dell’Agnolotto”, per celebrare uno dei principali prodotti tipici del Piemonte, rappresentando un appuntamento ormai irrinunciabile con la tradizione e la festa per i Vercellesi e per i numerosi che giungono da fuori città.

La 37° Sagra dell’Agnolotto quest’anno, dopo le consuete celebrazioni in onore della Madonna dei Lavandai presso la Parrocchia di San Giuseppe, in particolare la processione serale di mercoledì 5 settembre, si inaugurerà giovedi 6 settembre con l’apertura di una mostra intitolata “ La MUSICA … Cos’è La Musica? In collaborazione con il Circolo Fotografico IL GALLETTO BFI di Vercelli

La mostra, come di consueto, si terrà presso la tipografia Gallo Arti Grafiche di Vercelli sino al termine della Sagra.

Di seguito all’apertura della mostra, giovedì 6 settembre alle 19.30, si taglierà il nastro della fantastica cucina dei Lavandai, mantenuta rigorosamente inalterata, come tradizione vuole e visto l’alto gradimento mostrato dai palati, anche i più esigenti, che da anni le fanno onore.

Ad intrattenere il pubblico presente ci sarà il Maestro RINALDO DORO per la serata occitana, con musiche e balli folck, serata che porta a Vercelli gli amanti di questa particolare musica, ormai proposta da 4 anni visto il gradimento del pubblico.

Anche per questa 37° edizione, la serata di venerdì 7 settembre , sarà dedicata al un pubblico più giovane, con l’ esibizione del Centro Polifunzionale DANZARTE ed a seguire si potrà ascoltare la musica proposta dal vercellese ALESSANDRO GEDDO & IL FOLLE PRETESTO BAND tributo QUEEN.

Sabato 9 alle ore 21 in pista l’orchestra LUCA PANAMA, con in pre serata l’esibizione di ginnastica Ritmica con E.B. Ritmica , domenica in pre serata l’esibizione della palestra Fighr & Progress Fitness Factoring ed a seguire si ballerà con l’orchestra FREE MUSIC, lunedì in pre-serata esibizione dei ballerini della scuola ARSA Dace do A Barcellona e S. Rossini e la musica con l’orchestra MICAELA SORRENTI,

Sempre lunedì l’appuntamento inedito per la chiusa della 37° edizione con il lancio di palloncini luminosi che dal piazzale della manifestazione si alzeranno sul cielo vercellese come segno di augurio.

Sempre confermato il consueto pranzo offerto ad anziani del Rione e disabili venerdì 8 con l’esibizione del duo musicale Piero Ambrosini e Giampiero Ausano.

Domenica 10 settembre si apre la parentesi sportiva della Sagra. Sul campo del Piemonte Sport avrà luogo il torneo calcistico in memoria degli “Amici del Cervetto” scomparsi, alla sua 17° edizione, quest’anno intitolato ad Alessandro Tamarindo. Per l’edizione 2018, il torneo vede in campo categoria under 15 e juoniores femminile e vedrà lo scontro della squadre di calcio del Piemonte Sport Olimpia Solero di Alessandria e Area Calcio di Alba. Sempre per la parentesi sportiva al Palapiacco si svolgerà la 8° edizione del Trofeo Avis – Torneo di basket in collaborazione con Vercelli Rices e Pallacanestro Vercelli Time Out e vedrà in campo i ragazzi delle squadre Vercelli Rices,