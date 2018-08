Un boato e poi il fuoco: gravi danni a una palazzina

Un boato, poi le fiamme. Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di giovedì, 29 agosto, in via Morzano a Cavaglià per l'incendio di un'abitazione che ha coinvolto due piani. Nell'alloggio al piano superiore viveva una famiglia che, per fortuna, è riuscita a mettersi in salvo: nessuno è rimasto coinvolto ma la palazzina ha subito danni di notevole entità. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e una di Santhià che si stanno occupando dello smassamento e delle verifiche statiche.