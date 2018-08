Addio Olga, morta a soli 25 anni

"La nostra Olghetta è andata in cielo. Ci mancherai immensamente". Così lAsd Taekwondo Gattinara dice addio a una sua giovanissima atleta. Helga Hetlann, che in città chiamavano Olga, aveva solo 25 anni.

E' morta a Mosca, dove era andata a trovare alcuni parenti. La giovane, che studiava a Novara e in estate lavorava come animatrice nei villaggi vacanze, viveva da anni a Lenta, ma era molto conosicuta anche a Gattinara, dove abita anche la madre e dove la giovane partecipava alle attività sportive della società di arti marziali.

Una terribile notizia, quella arrivata dalla Russia, non solo per la madre della ragazza, ma anche per gli amici e per i frequentatori dell'associazione sportiva: Olga, oltre ad allenarsi, seguiva alcuni gruppi di bambini e chi la conosceva la ricorda come una ragazza solare, allegra, sempre gentile.

"Ci mancherà il suo sorriso", hanno scritto su Facebook gli amici.