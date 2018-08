Giovane calciatore muore in allenamento a 23 anni

Si è fermato un attimo, per riprendere fiato durante la prima seduta di allenamento della sua squadra, il Csrc Cuore 90. Poi si è accasciato al suolo, sul campo di Cameriano, esanime. E per lui, Riccardo Ardizio, 23 anni appena, non c'è stato più nulla da fare. Inutili i soccorsi tentati dai compagni di squadra e inutili anche quelli del personale del 118, subito allertato. Quando è arrivato in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane atleta. A stroncarlo un arresto cardiaco.

E' una tragedia che lascia senza parole quella che si è consumata sul campo di Cameriano. Ardizio, novarese, classe 1994, militava da quattro anni nella formazione che gioca nel campionato Aics Amatori: alla notizia della sua morte molte società. hanno listato a lutto le pagine Facebook, esprimendo incredulità e dolore. Così come i compagni di squadra e la società.

I funerali di Riccardo Ardizio, che aveva già perso entrambi i genitori, si terranno sabato alle 10.30 nella chiesa di San Martino a Novara.