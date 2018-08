Cavalcaferrovia Avogadro: prove di carico e "indagini". Limitazioni al traffico in varie strade

Da lunedì 3 settembre avrà inizio l'esecuzione delle prove di carico e delle indagini diagnostiche sul cavalcaferrovia di corso Amedeo Avogadro di Quaregna finalizzate alla programmazione di interventi di consolidamento statico e riqualificazione dell'infrastruttura stradale.

Sul cavalcaferrovia, all'indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova, Forza Italia era tornata alla carica, presentando un dossier fotografico che, secondo il coordinatore cittadino Antonio Prencipe, testimoniava l'ulteriore stato di degrado di vari tratti della struttura sulla quale il gruppo consiliare aveva presentato un'interrogazione nel 2017.

“Come ho avuto modo di precisare già la scorsa settimana – ribatte il sindaco Maura Forte - sin dall'inverno scorso, l’amministrazione ha provveduto a incaricare un tecnico specializzato per procedere alla verifica strutturale e alla redazione della progettazione di fattibilità degli interventi di consolidamento statico e riqualificazione del cavalcaferrovia. Ora siamo in una fase ulteriore dei lavori e, pur dispiacendoci degli eventuali disagi al traffico veicolare, garantiamo massima attenzione alla tutela della pubblica incolumità e alla gestione della rete infrastrutturale comunale”.

Nella settimana tra il 3 e il 7 settembre verranno eseguite le prove di carico; in quella successiva, dal 10 al 14 settembre, le indagini diagnostiche.

Le prime avverranno tanto in superficie quanto nell'area sottostante e per tale ragione si renderà necessario inibire la circolazione veicolare sul cavalcavia.

Le seconde interesseranno solo alcune porzioni dell'infrastruttura e la ditta lavorerà per mezzo di un cestello utilizzando le strade sottostanti alla stessa.

Per impattare il meno possibile sulla viabilità, le prove di carico verranno eseguite a tratti, solo in orario diurno e interessando una carreggiata alla volta.

Nei primi due giorni della settimana, lunedì 3 e martedì 4 e, qualora per condizioni impreviste ed imprevedibili si rendesse necessario uno sforamento di data, anche mercoledì 5 settembre, tra le 7:30 e le 19 o comunque sino al termine dei lavori, che potrebbe essere antecedente alle ore 19, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (da via Trino a piazza Medaglie d'Oro).

Mercoledì 5 e giovedì 6 e, qualora per condizioni impreviste ed imprevedibili si rendesse necessario uno sforamento di data, anche venerdì 7 settembre, sempre negli stessi orari, verrà chiusa la carreggiata nord (da piazza Medaglie d'Oro a via Trino).

I due giorni durante i quali verranno eseguite le prove di carico sulla campata centrale, 4 e 6 settembre, ovvero su quella che sovrasta la ferrovia, verranno temporaneamente chiuse al traffico anche via Tavallini e via Testi, nei tratti immediatamente adiacenti all'infrastruttura.

Per tutto il periodo di esecuzione dei lavori: prove di carico ed indagini diagnostiche ovvero dal 3 al 14 settembre 2018, vigerà il divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle strade sottostanti il cavalcaferrovia, vale a dire via Testi, via Tavallini, via Caboto, via Forlanini e presso l'area parcheggio ubicata proprio sotto la campata centrale.

"L'impresa esecutrice dei lavori - aggiungono dal Comune - installerà, a breve, due cartelli, uno presso ciascun imbocco del cavalcaferrovia, al fine di preavvisarne la chiusura, con specifica dei giorni e degli orari di interdizione veicolare. E quando avverrà la chiusura di ognuna delle due carreggiate, la ditta esecutrice dei lavori installerà alcuni segnali di preavviso: quando verrà chiusa la carreggiata sud (da via Trino a piazza Medaglie D'Oro) verranno installati due segnali al “quadrifoglio” (uno per chi percorre la tangenziale ed arriva da Torino ed uno per chi arriva da Trino) e due segnali su via Trino (uno alla rotonda con via Tasso e uno all'altezza di corso Abbiate per chi arriva da centro città); quando verrà chiusa la carreggiata opposta, verrà installato un segnale in piazza Sardegna, un segnale in piazza Vittoria e un segnale in via Cavalcanti".