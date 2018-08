Sbaglia il casello e torna indietro in retromarcia: incidente sulla A26

Ha imboccato lo svincolo per raggiungere il casello dell'autostrada e, proprio in quel momento, si è accorta di aver sbagliato uscita. Solo che, invece di proseguire e poi rientrare in autostrada, ha pensato di percorrere in retromarcia il tratto che la separava dalla corsia di marcia. Una manovra non consentita e che, per di più è finita con un incidente. Sulla medesima rampa di uscita, infatti, la vettura si è scontrata con un'altra auto diretta al casello.

Serata no per una donna di Quarona che, percorrendo la Voltri-Sempione, si è accorta troppo tardi di aver imboccato l'uscita di Borgomanero anziché quella successiva (Romagnano-Ghemme). Quando ha messo la retromarcia è finita contro un automobilista di Villadossola diretto al medesimo casello.

Per fortuna gli automobilisti sono rimasti illesi, ma le vetture hanno riportato molti danni. Nei confronti della donna, inoltre, è stata elevata una contravvenzione da 422 euro per manovra pericolosa e non consentita.