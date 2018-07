Tamponamento tra motorini: due 15enni in ospedale

Incidente intorno alle 18,30 di domenica, 29 luglio, sulla provinciale che da Salussola porta ad Arro. Spaventato dall’auto che lo stava sorpassando, un 49enne alla guida di un motorino ha rallentato la marcia, causando un tamponamento con il ciclomotore che viaggiava dietro di lui. In sella al secondo mezzo due ragazzi di 15 anni, residenti a Salussola, che sono rimasti feriti cadendo a terra. I due giovani sono stati trasportati in Ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.