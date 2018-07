Forza un posto di blocco e investe un vigile: arrestato

Forza un posto di blocco, nel novarese, e finisce in manette dopo aver investito il comandante della polizia locale di Trecate, impegnato con i suoi agenti nei controlli per garantire la sicurezza sulle strade.

Un santhiatese di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravati, al termine di un pomeriggio di follia partito dalla segnalazione di un dispositivo di controllo che aveva rilevato come l'auto sulla quale l'uomo stava viaggiando fosse sprovvista di assicurazione. Posizionati poco oltre il sistema di rilevamento, i vigili di Trecate hanno visto la vettura e hanno intimato l'alt, ma il conducente, al contrario, ha accelerato e travolto il posto di blocco, investendo il comandante della Polizia locale della città novarese, prima di schiantarsi contro l’auto di servizio della pattuglia.

Il poliziotto è subito portato in ospedale, dove è rimasto ricoverato in osservazione: per fortuna ha riportato solo lesioni superficiali e le sue condizioni sono buone. Il santhiatese, invece, è stato arrestato: nel corso dei controlli si è scoperto che, oltre a essere senza assicurazione, era pure senza patente. Al lungo elenco di accuse, si sono dunque anche aggiunte le denunce per le violazione delle norme del codice stradale.