Strade e sicurezza: in arrivo più di 3 milioni di euro

Sono in arrivo oltre 3 milioni di euro, da investire nelle infrastrutture stradali e nella sicurezza. Ammonta a 3 milioni 274mila euro la cifra che arriverà in provincia di Vercelli sulla base del riparto concordato con la Regione per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali e per il miglioramento dei livelli di sicurezza esistenti.

La delibera approvata questa mattina dalla Giunta Regionale rende operativi i 45 milioni di fondi FSC regionali: è stato infatti approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di regolare i rapporti per l’erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 e finanziato ai sensi della delibera CIPE 54/2016.

Il riparto, concordato dalle stesse province, è il seguente:

“La Regione torna ad investire risorse significative nella manutenzione delle strade - commenta l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco -. Questo provvedimento che porterà nelle casse delle province 45 milioni, si aggiunge allo stanziamento di ulteriori 35 milioni di provenienza MIT (già pubblicati su BUR) assegnati alla Regione per gli anni ’18 e’19 per sistemazione e la messa in sicurezza di versanti legati alla viabilità, ai 40 milioni di Provenienza Ministero dell’Ambiente (FSC 2014-2020 già approvati in CIPE e pubblicati) e assegnati alla Regione, legati anche essi alla messa in sicurezza del territorio, nonché a ulteriori 40 milioni da riprogrammazioni di investimenti gestiti da SCR ed economie su lavori già appalti".

Alle province inoltre andranno direttamente 144 milioni in 6 anni (di cui 10,5 già assegnati per il 2018, 26 per i prossimi 5 anni) assegnati dal Governo direttamente alle Province per manutenzione della rete viaria (ripartizione del 1,6 miliardi a livello nazionale). Complessivamente 230 milioni (di cui 160 di competenza regionale) entro il 2019.