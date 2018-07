Rifiuti radioattivi dimenticati?

Rifiuti interrati nel 2007 e che potrebbero causare danni alimentando una falda acquifera?

La parlamentare di Liberi e Uguali ROSSELLA MURONI, ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Ambiente.

Questo il testo:

Premesso che il circolo di Legambiente del Vercellese ha segnalato alla Legambiente nazionale un probabile interramento di rifiuti radioattivi che sarebbe avvenuto nell'anno 2007 in occasione dei lavori di costruzione di un edificio industriale nel sito della azienda allora denominata «Sorin Site Management srl» attualmente denominata «Livanova Site Management srl» (l'interramento sarebbe avvenuto alle coordinate 45°12'57.7"N 8°01'50.8"E ovvero 45.216034,8.030780).

Tali rifiuti radioattivi potrebbero essere tuttora sepolti ad una minima profondità, ricoperti dalla pavimentazione in cemento, e potrebbero verosimilmente derivare dalla attività di gestione di un reattore nucleare sperimentale che Sorin ha utilizzato negli anni ’60-’70 e che successivamente è stato smantellato per fare posto al deposito nucleare «Avogadro».

Tali rifiuti radioattivi potrebbero causare un probabile danno sotto il profilo sanitario o ambientale, disperdendo la radioattività nel terreno e mettendo in pericolo anche l'importante falda acquifera sottostante che, tra l'altro, alimenta i pozzi del più esteso acquedotto del Piemonte, l'acquedotto del Monferrato, i cui pozzi sono collocati a circa mille metri a valle, nel senso di scorrimento della falda, rispetto al luogo del presunto interramento dei rifiuti radioattivi; a tal proposito, si evidenzia che la Legambiente, a firma dell'interrogante, allora presidente nazionale, ha inviato, in data 28 novembre 2017 una segnalazione dettagliata su questa vicenda al comandante dei carabinieri per la tutela dell'ambiente –: se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non reputi urgente adottare le iniziative necessarie, per quanto di competenza, per l'eliminazione della probabile minaccia imminente per la salute e per l'ambiente della zona, nonché per attivare, se del caso, le necessarie procedure di messa in sicurezza dell'area interessata.