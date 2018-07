Polizia locale: 437 candidati, 6 i posti disponibili

Sono 437 le persone che lunedì arriveranno a Vercelli da tutta Italia per sostenere le prove di pre selezione per il concorso da agente di Polizia locale. Alcuni arrivano dal Sud, anche dalla Puglia e dalla Sicilia, per inseguire il miraggio del posto fisso. Le procedure di selezione, le prime dopo anni, consentiranno non solo di arrivare all'assunzione dei sei vigili per i quali il Comune di Vercelli ha bandito il concorso, ma anche di creare una graduatoria dalla quale altri Comuni piemontesi hanno chiesto di poter attingere in caso di assunzioni e carenza di organico.

Le prove si svolgeranno a partire dalle ore 9 alla caserma Scalise di corso Giovanni Paolo II.

In occasione del concorso, per far fronte all'afflusso straorinario di persone, la Linea 1 del servizio di trasporto urbano è stata potenziata nei giorni di lunedì e martedì: da piazza Roma (Stazione) alle ore 8:05, la corsa arriverà alla Caserma Scalise alle ore 8:19; mentre da da Corso Giovanni Paolo II (Caserma Scalise) in orari 10:25, 11:25 e 12:25 sono previsti arrivi in piazza Roma (Stazione) alle ore 10:39,11:39 e 12:39.

I concorrenti, a turni di 100 alla volta, effettueranno prima la prova pre-selettiva. I primi 60 torneranno il giorno successivo, martedì 31 luglio, per affrontare due scritti, al mattino e al pomeriggio. Poi pausa fino all'8 agosto per dare modo alla commissione di correggere i compiti.

Dall'8 agosto, in sala consiliare, i colloqui orali. I sei vincitori del concorso, a settembre prima di prendere servizio, dovranno poi seguire il corso di formazione regionale: 360 ore suddivise in 236 di teoria e 124 di pratica.