Investito nella notte, finisce in rianimazione

Un uomo, al momento sconosciuto, è riocoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara dopo essere stato investito nella notte, ad Agognate, lungo la proviciale per la Valsesia.

Dalle prime ricostruzioni, la vittima si trovava vicino alla rotonda che conduce all’autostrada Milano – Torino quando è stato investito da un’utilitaria, condotta da una donna, a sua volta rimasta ferita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3,30 di notte; a indagare sulla dinamica, ma anche sull'identità del ferito, sono gli agenti della Polizia stradale di Arona: l’uomo investito è uno straniero di colore, sprovvisto di documenti. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso e portato in ospedale i feriti. Per l'uomo la prognosi è riservata, per la donna, le condizioni non sono gravi.