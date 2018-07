Controlli nei ristoranti e nei take away: pioggia di sanzioni

Novara fa il check up a ristoranti, bar, take away e punti vendita di cibo. E le sorprese non mancano.

Nei mesi di maggio e giugno, Asl e Polizia locale hanno passato al setaccio 15 locali del centro e della zona stazione, ma anche dislocati nei quartieri di Sant'Agabio, Porta Mortara e Sacro Cuore. Due sono stati chiusi per ingenti carenze igienico sanitarie, quasi 400 chili di alimenti sono stati sequestrati e sono state comminate sanizioni per 47mila euro

Tra le violazioni accertate la vendita abusiva di generi alimentari, le omesse esposizioni dei prezzi e dell'orario dell'esercizio, l'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'ampliamento della superficie d'esercizio, la mancata o non corretta applicazione del protocollo Haccp, ma anche carenze nell'igiene e nella manutenzione, nella rintracciabilità degli alimenti e cattivo stato di conservazione degli alimenti.