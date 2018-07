Un portale per favorire l'arrivo di nuove aziende

Si chiama"INVercelli” ed è un portale creato da Ance Vercelli, in sinergia con Confindustria, per favorire lo sviluppo del territorio vercellese. Il progetto promosso e gestito da Ance Vercelli ha comportato la realizzazione di una piattaforma web, per la raccolta coordinata di informazioni su aree e immobili produttivi, censiti con la piena collaborazione di enti locali pubblici e privati. Tale raccolta è funzionale all’attrazione sul territorio della Provincia di Vercelli di aziende operanti nel comparto industriale e logistico.

L'accesso al Portale denominato “INVercelli” sarà gratuito e aperto a tutti.

Per la realizzazione, gestione e manutenzione del portale web, Ance Vercelli, ha ottenuto un prezioso supporto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, partner del progetto. Il progetto vuole rappresentare un servizio alla diffusione delle opportunità insediative nei luoghi del lavoro in Vercelli e provincia, ponendosi come sperimentazione territoriale, in stretto collegamento con le attività istituzionali delle P.A. locali.

Verrà presentato, nel corso di un incontro a invito, il 19 luglio e, nell'occasione, verranno altresì illustrati i principi fondamentali del “Contratto di insediamento in Piemonte per le grandi Imprese” e le nuove “Misure regionali per le P.M.I.” finalizzate all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte e alla creazione di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti.