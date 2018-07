Superenalotto: sfiorato il colpaccio alle porte di Vercelli

SuperEnalotto: alle porte di Vercelli è stato sfiorato il colpaccio da 12,1 milioni di euro. A Casalino, centro novarese a pochi chilometri da Vercelli, è stato centrato un 5 da 38mila euro. La schedina è stata convalidata alla tabaccheria edicola in via Vercelli 3 e ha regalato un bel gruzzoletto al fortunata giocatore. La sestina vincente, in Piemonte, manca ormai da 2011 (all'epoca il sei venne centrato a Castellazzo Bormida), mentre l'ultima vittoria si è avuta lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia.