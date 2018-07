Meteo: allerta giallo per i temporali

Allerta meteo giallo, diramato da Arpa Piemonte, per un previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. A causa dell’avvicinamento di un minimo depressionario in discesa dalla Germania verso l’arco alpino centro-orientale, che interesserà il Piemonte tra il tardo pomeriggio di martedì e la mattinata di mercoledì, è prevista una situazione di instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità più probabili sul settore centro-meridionale della Regione. L'allerta meteo giallo vale anche per la zona di pianura di Vercellese, Biellese, Alessandrino e Torinese (oltre che per la parte montana delle rispettive province). Ombrelli a portata di mano, dunque.T