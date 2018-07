"C'è una cordata per la Polioli"

In questi giorni ci siamo spesi per supportare i lavoratori, i sindacati e trovare soluzioni che potessero riportare serenità nel nostro territorio. Importante è stata l'attenzione dei media per focalizzare le problematiche e sensibilizzare l'opinione pubblica, ma questo certamente non basta. L'appello al Governo nazionale, alla Regione Piemonte ha trovato la sensibilità di molti politici che si sono adoperati con interrogazioni da Roma a Bruxelles con tappa pure a Torino.

La sollecitazione al Console di Svezia ha fatto riferimento all'impegno che consolati e ambasciate hanno di tutelare il buon nome del Paese che rappresentano pur non potendo entrare, come è logico, nelle dinamiche aziendali della loro Patria.

Ci rincuora finalmente poter dire che uno spiraglio si comincia intravedere all'orizzonte, da parecchi giorni in fase di studio, con diversi incontri, contatti, ecc. Sebbene non sia ancora del tutto definito esiste una soluzione dettata da una cordata di imprenditori interessati alla ripresa dell'attività dell'azienda vercellese Polioli, grazie ad aziende italiane che si sono fin da subito interessate per una produzione di prodotti per la quale il mercato non è in difficoltà.