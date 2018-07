Podista trova un cadavere nel bosco

Va a fare jogging nei boschi e si imbatte nel corpo, senza vita, di un altro podista. Drammatica scoperta, nella mattinata di giovedì, nei boschi tra Borgomanero e Briga Novarese.

A dare l'allarme un podista che stava transitando nei boschi di frazione di San Marco: il morto, un 80 enne residente a Briga, avrebbe accusato un malore fatale mentre favceva jogging. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri di Borgomanero, la polizia locale e una squadra del 118, ma purtroppo non c'è stato altro da fare che constatare il decesso dell'anziano. E' possibile che la Procura disponga l'autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte.