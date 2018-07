"Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari": è tempo di bilanci

“Il "Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”" chiude a quota 31.630 visite suddivise tra le tre sedi di Varallo Sesia, Vercelli e Novara. La mostra, curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, aveva aperto i battenti lo scorso 24 marzo, per chiuderli domenica primo luglio. La chiusura sarà definitiva per le sedi di Vercelli e di Novara, mentre la terza sede, quella di Varallo, resterà non visitabile solo dal 3 al 6 luglio, il tempo di un piccolo riallestimento, per chiudere definitivamente solo il 16 settembre.



“Di scommessa vinta” parla l’'assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte Antonella Parigi.

"“Abbiamo riportato Gaudenzio Ferrari al ruolo di protagonista del Rinascimento italiano che certo gli spettava” - sottolinea - “Gli studi che i professori Agosti e Stoppa hanno portato avanti, e con l'’ampia compagine scientifica che li ha affiancati, hanno inoltre consentito di sistematizzare, in modo finalmente corretto, informazioni e attribuzioni".

Positivo, per l'assessore regionale, anche ol coinvolgimento del territorio, con incontri di approfondimento, iniziative musicali, culturali, visite guidate, frutto della fondamentale collaborazione con i Comuni e le istituzioni culturali coinvolte.

"Con questa mostra - conclude Parigi - abbiamo anche testato un modello nuovo di gestire i grandi eventi espositivi. Mettendo insieme soggetti istituzionali diversi, diverse realtà culturali e religiose. E affidando il coordinamento degli aspetti organizzativi all’Associazione Abbonamenti Musei, che ha dimostrato una capacità organizzativa assolutamente all’'altezza di un progetto complesso come questo”".

“Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” è un progetto promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Cariplo e la partnership di Intesa Sanpaolo. L'’organizzazione è stata affidata all’'Associazione Abbonamento Musei.it insieme al Comune e Pinacoteca di Varallo e ai Comuni di Novara e Vercelli.