Semafori "intelligenti": bocciata la mozione di Catricalà

Riceviamo e pubblichiamo.

E' stata bocciata la mozione che avrebbe permesso ai cittadini di essere più tranquilli davanti ai semafori muniti di telecamera e che avrebbe, senza dubbio, assicurato una maggiore sicurezza e di conseguenza dato la possibilità agli automobilisti di prendere meno multe. Ma no, la maggioranza non ha dubbi: chi sbaglia paga!

Queste le risposte che ho ricevuto: "Non ci sono soldi"... eppure sono state multe per 8 milioni e mezzo di euro da quando c’è questa amministrazione. I soldi infatti non mancano e nel 2018 è stato previsto uno stanziamento di 1.027.082,79 euro così suddivisi:

- 265.000 euro per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

- 251.082,79 euro per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, manutenzione della segnaletica e delle strade.

- 511.000,00 euro per finalità diverse connesse al miglioramento della sicurezza stradale e per l’assistenza e la previdenza per il personale.

Che ne dite, da qui si possono trovare i soldi?

Poi sento pure dire: “Ci stiamo già lavorando noi “– dopo oltre 4 anni di amministrazione ancora ci stanno lavorando?!

I semafori sono obsoleti! E si ha il coraggio di dire “Noi tuteliamo la sicurezza e non chi non rispetta il codice della strada”

Per farla breve, evidentemente, non si poteva far passare una mozione a tutela della sicurezza dei cittadini solo perché è stata presentata dal Pentastellato Catricalà. Parlano di sicurezza però in alcune zone, come in via Lagrangia, manca il semaforo pedonale cosa da me segnalata più volte in questi anni… Ma evidentemente da quelle parti la sicurezza dei pedoni non conta.

Lo scopo della soluzione portata in Consiglio, era semplicemente tesa a migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti ed automobilisti. Gli automobilisti infatti con l’installazione dei timer, avrebbero potuto essere meno soggetti a sanzioni dovute a gialli troppo brevi: sarebbe stato uno strumento utile per poter rallentare e fermarsi in tempo con semaforo giallo, la cui durata è sempre un’incognita prima dello scattare del rosso, ma evidentemente alla maggioranza tutto questo non sta bene o non interessa affatto! Infine il conteggio del tempo rimanente del semaforo verde per pedoni e ciclisti li avrebbe aiutati a valutare se attraversare o meno la strada senza correre rischi.

Con il Cosigliere Demaria stiamo valutando di tenere nei prossimi giorni una conferenza stampa sul Viale Rimembranza in prossimità del semaforo dotato di telecamera tx-road.