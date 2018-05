Torna "Ultimo tango a Parigi": film scandalo di 46 anni fa

Rappresenta un vero e proprio evento, a 46 anni di distanza dall'uscita nelle sale, la proiezione della versione restaurata di "Ultimo tango a Parigi". Il film scandalo di Bernardo Bertolucci torna nelle sale per due proiezioni che si annunciano come un appuntamento di richiamo.

Per la provincia di Vercelli, la pellicola verrà trasmessa in esclusiva dal Cinema Italia di piazza Paietta, martedì 22 e mercoledì 23 alle 21.

La trama del film, che ha come protagonisti Marlon Brando e Maria Schneider, è nota: in una cupa Parigi degli anni '70 un uomo di mezz'età, disilluso e lacerato interiormente, incontra una giovane donna in un appartamento vuoto, con la quale ha un improvviso rapporto amoroso. I due danno il via a una relazione surreale fatta solo di rapporti intimi, ignorando tutto dell'altro, compreso il nome e trovando nel sesso l'unica risposta al conformismo del mondo circostante. Una relazione destinata a terminare in tragedia...

Nell'occasione, l'appuntamento con la cinerassegna di martedi 22 maggio è sospesa: la pellicola "Oltre la notte" sarà proiettata martedì 29 maggio.